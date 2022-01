Cinq nouvelles avocates ont prêté serment à Nouméa

La main droite levée, elles ont "juré" d'exercer leurs fonctions "avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité".

Devant leurs familles, amis, confrères et consœurs du barreau de Nouméa, Me Constance Geffriaud (qui exercera en tant que collaboratrice au sein du cabinet de Me Royanez), Me Lisa Bessedik (qui exercera en tant que collaboratrice au sein du cabinet D & S Legal), Me Louise Couillandre (qui exercera en tant qu’associée de la société Jurisnord, à Koné), Me Sophie Bretegnier (qui exercera en tant que collaboratrice au sein du cabinet de Me Neuffer) et Me Lenka Folcher (qui exercera en tant que collaboratrice au sein du cabinet de Me Briant) ont prêté serment devant la cour d’appel de Nouméa, mercredi matin.

Une cérémonie solennelle qui leur permet d’entrer officiellement dans la profession.

"C’est exceptionnel. C’est la première fois en plus de vingt ans que je vois autant de consœurs rejoindre notre barreau. Ce sont des femmes brillantes, pour certaines Calédoniennes, et qui viennent enrichir, par leur connaissance de la société et des attentes des Calédoniens, notre barreau", a déclaré Me Séverine Loste, vice-bâtonnière de l’Ordre des avocats du barreau de Nouméa.

Cette prestation de serment était un moment particulièrement attendu pour ces professionnels du droit qui rejoignent la grande communauté judiciaire. "Je suis très émue, j’attendais ce moment depuis le premier jour que j’ai intégré la faculté. C’est un moment unique qu’on vit qu’une seule fois dans sa vie", a expliqué Me Lisa Bessedik.

