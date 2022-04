Employés indiens sur le chantier Lucy : le Soenc Nickel déplore "la non-transparence" de Prony Resources

Le Soenc Nickel, premier syndicat du complexe du Sud, ne cache pas son agacement d’avoir appris, "par les médias, l’arrivée de 300 salariés étrangers d’une compagnie indienne" très prochainement sur le chantier Lucy. Cette entreprise, nommée SFE pour Sharma Fabricators and Erectors, a été retenue, selon la structure syndicale, pour la construction de l’usine de filtration et plus spécifiquement la mise en place de neuf filtres à bande. "Nous ne sommes pas contre " cette intervention d’employés indiens spécialisés, mais "on déplore la non-transparence de la direction" de Prony Resources NC, vient d’expliquer en conférence de presse Pierre Tuiteala, le secrétaire général du Soenc Nickel. Une rencontre avec le management de la société métallurgique s’est tenue ce vendredi matin, juste avant la prise de parole devant les médias, et un point mensuel d’informations sur l’avancée des travaux "Lucy" a été décidé.

