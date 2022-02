KNS vise une production de 33 000 tonnes cette année

Après un exercice 2021 compliqué, perturbé par des avaries au niveau de la centrale électrique et sur un four, KNS a mis le cap sur un objectif défini par les actionnaires SMSP et Glencore réunis en fin d’année dernière en conseil de direction : assurer, en juin 2022, une production de 3 000 tonnes par mois avec les deux fours, et un coût de production à l’équilibre. "Nous continuons de monter en puissance, nous sommes sur la bonne voie" s’est félicité ce lundi Kristan Straub, président de Koniambo Nickel qui signale la bonne performance lors des quatre derniers mois. L’ambition industrielle est d’atteindre, avec les arrêts pour maintenance, une production de 33 000 tonnes en 2022, contre 17 000 tonnes de nickel dans le ferronickel l’an dernier. KNS vise la pleine capacité à 50 000 tonnes par an en 2025.

