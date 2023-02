Le Nicaragua libère plus de 200 prisonniers politiques dont deux Françaises (familles et opposants)

Plus de 200 prisonniers de l'opposition, dont deux Françaises, ont été libérés jeudi au Nicaragua par le gouvernement de Daniel Ortega et sont en route pour les États-Unis, ont déclaré des proches et des opposants en exil.

"222 prisonniers politiques arrivent à Washington, ils ont été libérés", a dit dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux Arturo McFields, l'ancien ambassadeur du Nicaragua à l'Organisation des Etats Américains (OEA), qui a été évincé après avoir qualifié son pays de dictature et qui vit désormais aux États-Unis. Javier Alvarez, un Nicaraguayen vivant en exil au Costa Rica, a confirmé à l'AFP que parmi les personnes libérées se trouvent sa femme et sa fille, qui ont également la nationalité française. Managua n'a pas fait de déclarations officielles pour le moment.