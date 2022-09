Foire de Koumac : Claude Wema et Carmine Solomita remportent le rodéo

Avec des effets de lumière, c’est sur une véritable piste aux étoiles que les rodéomen ont montré leurs talents, samedi soir en clôture du deuxième jour de la Foire de Koumac.

La compétition, l’une des plus importantes de l’année, a vu Claude Wema (Houaïlou), se montrer le plus adroit sur chevaux. Il devance Yann Bonnard (Boulouparis) et Alain Barbou (Farino).

Sur bœufs, c’est le jeune Carmine Solomita (Ader Bourail), qui s’empare du premier prix, devant Mathieu Loxton (Boulouparis) et Mike Peyronnet (Moindou).

En parallèle du rodéo, la Foire proposait pour la première fois un concours de Karaoké.





Plus tôt, le samedi fut l’occasion d’assister au traditionnel défilé et aux discours des officiels. Dans l’après-midi, au moins 6 000 visiteurs déambulaient dans les allées, après les 2 000 tickets vendus du premier jour.





La 29e édition de la Foire se termine ce dimanche 25 septembre sur le site de Pandop.

Le programme de dimanche

• 9 heures : ventes avicoles.

• 9h30 : jeux équestres (parcours du stockman).

• 9h45 : magie.

• 10 heures : visite de la mine SLN de Tiébaghi, remise des prix pétanque.

• 11 heures : jeux équestres (finale petit stock).

• 11h30 : finale trophée couple cavalier-cheval.

• Midi : jeux équestres (stock sans selle).

14 heures : fin des ventes avicoles, variété au podium.

16 heures : fin.