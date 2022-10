La barge Belema Nenema incendiée à Poum

Un incendie s’est produit dans la nuit de lundi à mardi sur la barge Belema Nenema.

Le feu a endommagé une grande partie du bateau, notamment la cabine de poste de pilotage.

La barge effectue trois rotations de fret mensuelles entre Poum et Bélep et six rotations annuelles sur les îlots de Poum.

Une enquête de la gendarmerie a été ouverte. Les enquêteurs sont désormais en charge de comprendre les circonstances de cet incendie. La piste criminelle n’est, à ce stade, pas exclue.

Plus d’informations à venir.