21 communes placées en vigilance orange vent violent

Le week-end promettait d’être agité. Météo France NC vient de placer les communes suivantes en vigilance orange vent violent : Koumac, Païta, Boulouparis, Moindou, Bourail, La Foa, Dumbéa, Nouméa, Mont-Dore, île des Pins, Poya, Kouaoua, Canala, Thio, Yaté, Sarraméa, Farino, Pouembout, Kaala-Gomen, Voh, Koné.

Risque d’orage et forte houle

D’autres vigilances, jaune, ont été émises :

- Vent violent sur les communes de Bélep, Poum, Ouégoa, Pouébo, Hienghène, Touho, Poindimié, Ponérihouen, Ouvéa, Lifou, Maré, Houaïlou.

- Fortes pluies/orages sur les communes de Poum, Ouégoa, Koumac, Kaala-Gomen, Voh, Bélep, Hienghène, Poindimié, Ponérihouen, Pouébo, Kouaoua, Sarraméa, La Foa, Boulouparis, Bourail, Koné, Pouembout, Poya, Moindou, Canala, Houaïlou, Touho, Païta, Thio, Farino, Yaté, Mont-Dore, Dumbéa, Nouméa, île des Pins, Maré, Lifou, Ouvéa.

- Forte houle sur les communes de Bélep, Poum, Koumac, Kaala-Gomen, Voh, Koné, Pouembout, Poya, Bourail.

Ces vigilances restent valables jusqu’à dimanche 16 heures.

Une dépression tropicale faible dimanche

Météo France NC évoque "une dépression tropicale faible à environ 1 000 km à l’ouest de Koumac qui se déplace rapidement vers l’Est Sud-Est. Si le vent est encore faible à modéré sur le pays, le temps s’est instabilisé samedi par le Nord avec des averses parfois fortes observées sur le Nord et les Loyauté".

La dépression tropicale passe rapidement au sud de la Nouvelle-Calédonie entre dimanche après-midi et lundi matin. En conséquence : le vent de Nord-Ouest se renforcera nettement dimanche, d’abord sur le Nord-Ouest à la mi-journée puis sur le reste de la côte Ouest et le Sud de la côte Est, et enfin sur l’extrême Sud en fin de journée. Il atteint 50 à 60 km/h (30 kt) avec des rafales proches de 90 km/h (45 à 50 kt) sur ces régions. Ailleurs, il est compris entre 40 et 50 km/h (25 à 30 kt) avec des rafales proches de 70 km/h (35 à 40 kt).

Mer dangereuse sur l'Ouest

Le temps reste instable avec des averses parfois fortes et orageuses mais isolées et peu durables. La mer devient dangereuse sur l’Ouest, et notamment sur le Nord-Ouest, où une houle de Nord-Ouest proche de 3,5 m et une mer totale proche de 4,5 m sont attendues.