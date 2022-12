Lionnel Brinon, nouveau président de l’Ocef

Lors du conseil d’administration de l’Office de commercialisation et d’entreposage frigorifique (Ocef) qui s’est tenu jeudi 1er décembre, Lionnel Brinon a été élu président de l’instance. L’élu de la province Sud est aussi président de l’Agence rurale de Nouvelle-Calédonie. La province Sud lui a adressé "ses chaleureuses félicitations et forme des vœux sincère pour la réussite de ses missions, essentielles aux filières d’élevage et au rayonnement de la brousse."