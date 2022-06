Carburant : une réduction de 3 francs par litre pour certaines professions

Une remise de 3 francs par litre de carburant vendu en station-service pour les transporteurs scolaires, les ambulanciers et les agriculteurs : c’est le fruit de l’accord interprofessionnel signé ce mercredi au gouvernement par trois opérateurs pétroliers, Mobil IPC, Total Energies et la société de services pétroliers, en présence d’Adolphe Digoué, en charge notamment de l’économie au sein de l’exécutif.

Une mesure applicable du 1er juillet au 31 décembre et qui pourra être suspendue plus tôt si les cours du pétrole baissent ou que le gouvernement ne recourt plus à une baisse des taxes applicables sur l’essence et le gazole.

Plus d’informations à venir