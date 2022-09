La consommation de tabac a encore baissé en 2021

Le dernier rapport d’activité de la régie locale des tabacs, met en avant une baisse de 27,4 % des ventes de tabacs depuis 2017.

L’an passé, la consommation a encore chuté de 2,3 % par rapport à l’année 2020. Toutefois, concernant spécifiquement les tabacs à rouler (moins chers et plus nocifs, précise le gouvernement), la consommation est en légère hausse de 5 à 10 %.





"Les augmentations de prix successives décidées depuis 2009 ont eu un impact significatif sur la consommation", analyse le gouvernement.





En 2021, la vente de tabac a généré un chiffre d’affaires de 14,88 milliards de francs, dont 7,04 milliards de francs au titre de la TAT3S (taxe sur les alcools et les tabacs en faveur du secteur sanitaire et social) affectée à l’Agence sanitaire et sociale (ASS). Il est à noter que le chiffre d’affaires de la régie des tabacs ne comprend pas la TGC dont le rendement est d’environ 3,6 milliards.