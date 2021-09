7 nouveaux décès, le confinement prolongé jusqu'au 4 octobre

Il s'étaient déjà réunis lundi 6 septembre pour annoncer l'introduction du virus Delta et la mise en place imminente du confinement. Les deux responsables viennent de confirmer le prolongement de la mesure.

Louis Mapou vient d'annoncer que sept nouvelles personnes sont décédées hier. " En une semaine ce sont déjà 14 familles qui sont dans la peine."

La plus jeune des victimes avait 48 ans. "Cela montre que personne n'est à l'abri du virus désormais en Nouvelle-Calédonie. A l'heure actuelle, 8 patients sont guéris, mais 29 sont encore en réanimation. La grande majorité n'est pas vaccinée. La contagion progresse d'heure en heure." 2886 cas ont été comptabilisés depuis lundi. 383 personnes ont été testées positives sur la seule journée d'hier, jeudi.

"Il ne faut pas relâcher nos efforts. Mais au vu de la situation sanitaire du pays, après consultation des experts locaux, au nom du gouvernement collégial nous avons décidé avec le haut-commissaire de prolonger le confinement strict jusqu'au 4 octobre à minuit".

" Je le redis, la grande majorité des personnes décédées et en réanimation ne sont pas vaccinées. C'est l'enjeu majeur de cette nouvelle phase de confinement jusqu'au 4 octobre. Pour que toutes les personnes nécessitant une place en réanimation ait une chance de survie."

44,7% des Calédoniens ont reçu une première dose de vaccin, 29% ont un schéma vaccinal complet.

Louis Mapou a également précisé que la mise en place d'un pass sanitiaire était à l'étude pour être mis en vigueur après le confinement. " C'est très nettement insuffisant. Il faut maintenir un niveau de vaccination de l'ordre de 5000 inections par jour. Nous l'avons réaliser depuis deux semaines. Cela devrait nous permettre d'obtenir dès le 4 octobre un taux de vaccination suffisamment élevé et d'envisager un retour progressif à la normalité ."

L’accueil en hospitel est prévu pour 700 places. Les ponts aériens entre les îles et la Grande Terre sont organisés. Celui entre la Calédonie et la Métropole va être revu. Les protocoles d'inhumation vont être rapidement présentés.

"Je viens de faire la demande officielle à l'Etat d'un renfort de 300 personnes", a indiqué Louis Mapou

Le haut-commissaire s'est associé à Louis Mapou pour exprimer sa "compassion à l'égard de toutes celles et tout ceux qui sont touchés directement et indirectement par le virus. Le haut-commissariat est lui aussi durement touché par la crise avec de nombreux malades et un décès dans ses rangs."

" Les contrôles seront maintenus avec la même fermeté."