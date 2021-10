Alors qu’une partie des élèves du Caillou a repris les cours, c’est l’heure du bilan. Isabelle Champmoreau, vice-présidente du gouvernement et Erick Roser, vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, reviendront sur la rentrée scolaire à 14 heures, lors du point presse du lundi 18 octobre.

Les collégiens et les lycéens de tout le territoire ont retrouvé leur classe la semaine dernière, lundi 11 octobre. Les plus petits des Îles et du Sud reprennent aujourd’hui, lundi 18 octobre. Les écoliers du Nord et du Grand Nouméa (Nouméa, Païta, Dumbéa et Mont-Dore) ne sont pas rentrés.

À lire également : Les établissements scolaires boudés par les élèves

Rentrées décalées

Dans les quatre communes du Grand Nouméa, la province Sud a décidé de décaler la rentrée scolaire "en raison de l’évolution de la situation sanitaire". La collectivité souhaite "limiter la circulation du virus et préserver les familles".

La rentrée se fera le 25 octobre, en demi-groupes et en alternance. La province Nord a pris la même décision.

En direct

Toutes les annonces seront à retrouver en direct sur le site internet des Nouvelles Calédoniennes.