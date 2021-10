L’obligation vaccinale se précise dans les entreprises concernées. La liste des secteurs et des emplois dits essentiels a été publiée au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie, jeudi 14 octobre. Les enseignants y figurent aux côtés des employés des compagnies aériennes, des journalistes, des bénévoles des associations agréées de sécurité civile ou des forces de l’ordre.

La liste comporte onze secteurs au total. On retrouve, en plus des emplois cités juste avant, les employés de banques, les travailleurs de la mine, les soignants, l’Ocef, les prestataires essentiels de l’activité des établissements de crédit, les personnels des trois collectivités et ceux du gouvernement.

Au 31 octobre

L’arrêté du gouvernement précise que l’obligation vaccinale concerne aussi "les sous-traitants des entreprises et organismes visés à cette annexe ainsi que les mandataires des administrations qui y sont mentionnées". La mesure sera effective le 31 octobre.