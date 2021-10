Nouméa : la vaccination se fait en voiture à Ko We Kara

La vaccination peut se faire en voiture à Ko We Kara. Les automobilistes pourront venir, mardi 5 octobre, de 16 heures à 19 heures, pour recevoir une dose en restant dans leur véhicule sur le parking du vaccinodrome de Nouméa.

"En sécurité"

"Cette opération test vise à accueillir les personnes qui se sentiraient plus en sécurité en restant dans leur véhicule plutôt que dans un espace public", explique la collectivité.

Plus de 20 000 doses de vaccin ont été injectées à Ko We Kara. En dehors du "drive", les équipes médicales de la Direction provinciale de l’action sanitaire et sociale (DPASS) continuent la prise en charge des personnes qui souhaite se faire vacciner, de 8 heures à 18 heures, du lundi au samedi.