Pas de point presse du gouvernement à 14 heures

Aucun membre de gouvernement, ni médecin, ne s’exprimera aujourd’hui. L’exécutif n’organisera pas de point presse, mercredi 29 septembre, pour dresser le bilan sanitaire du pays.

Le gouvernement communiquera les décisions prises au cours de sa séance hebdomadaire, en même temps que les derniers chiffres du bilan sanitaire.

Selon les données du mardi 28 septembre, 6 838 personnes ont été testées positives à la Covid-19 depuis le début de l’épidémie en Nouvelle-Calédonie. 101 malades sont décédés et 52 patients sont hospitalisés en réanimation.

Confinement ou déconfinement ?

La prochaine conférence se déroulera, jeudi 30 septembre. Le gouvernement devrait évoquer la suite des mesures sanitaires restrictives.

Ses onze membres doivent en débattre, mercredi 29 septembre. "Ce ne sera pas un déconfinement total", a prévenu Christopher Gygès, la semaine dernière, lors d’un point presse sur la sécurité au travail.

Trois critères vont être pris en compte par le comité de scientifique et le gouvernement. Le taux de vaccination, le taux d’incidence et la saturation des hôpitaux détermineront la prolongation, ou non, du confinement.