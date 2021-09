Le Premier ministre annonce la venue de Sébastien Lecornu du 4 au 19 octobre sur le Caillou

La date de son déplacement, annoncée dans Les Nouvelles, n’était pas encore publiquement connue. Elle vient d’être officialisée par le Premier ministre.

Lors des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale mardi, Jean Castex a annoncé que le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu se rendra au pays du 4 au 19 octobre "pour veiller à la fois à la situation de l’île et aux conditions d’organisation de la consultation référendaire".

Dans une interview accordée aux Nouvelles, le ministre avait expliqué que sa visite avait pour but de "m’assurer que toutes les conditions sont réunies pour que la consultation, dont l’État est l’organisateur, se passe dans les meilleures conditions. Je veux m’en assurer personnellement, en lien avec tous ceux qui concourent à la réussite du scrutin. Ensuite, il y a le dialogue politique que nous pouvons poursuivre, sur les bonnes bases posées à Paris, en les élargissant. Je pense aux formations politiques qui ne sont pas venues, mais aussi aux différentes institutions, associations, représentants qui méritent d’être associés". Se défendant de venir pour "faire campagne", Sébastien Lecornu avait déclaré que son rôle était "plutôt d’insister sur ce qui nous rassemble et d’aider à construire les prochaines étapes".

Face à l’Assemblée nationale, le Premier ministre a tenu à "rappeler que les mois écoulés ont été particulièrement difficiles pour nos compatriotes ultramarins" en raison de la crise sanitaire. "La Nouvelle-Calédonie, hélas, n’a pas échappé à la règle. Nous avons même été surpris par la virulence et la rapidité du déploiement de l’épidémie pour un territoire, je vous le rappelle, qui était Covid-Free. Je souhaite saluer l’engagement des autorités et des élus calédoniens qui, en lien étroit avec le haut-commissaire, ont pris tout de suite des mesures qui s’imposaient en particulier le confinement qui vient d’être prolongé jusqu’au 4 octobre", a poursuivi le chef du gouvernement.

Quelques minutes plus tôt, le député Pascal Brindeau (groupe UDI et Indépendants) a adressé un message à Jean Castex au nom des députés calédoniens Philippe Gomès et Philippe Dunoyer : "depuis le 6 septembre, la Nouvelle-Calédonie subit de plein fouet une vague épidémique de grande ampleur. Nous déplorons déjà trente-trois décès et avec près de 5 000 cas positifs, les services hospitaliers sont saturés. Face à ce tsunami, nous tenons à vous adresser nos sincères remerciements pour la réactivité du gouvernement qui aura permis l’arrivée de 130 professionnels de la réserve sanitaire nationale dès cette semaine. Désormais, l’objectif est d’atteindre un taux de vaccination de 80 à 90 % dans les meilleurs délais. Seulement 34 % de la population est aujourd’hui vaccinée, dans cette perspective nous avons sollicité le gouvernement pour diversifier l’offre vaccinale et permettre aux Calédoniens d’accéder à des vaccins à virus inactivé. Sur le plan économique, le troisième confinement en cours nécessitera plus que jamais un soutien attentif de l’État. D’autant que l’incertitude politique qui pèse sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie fragilise grandement la confiance des entreprises".

"Au moment où la stratégie Indopacifique de la France est mise à mal, à l’orée du troisième référendum sur l’indépendance, cette crise sanitaire éclaire d’un jour nouveau le choix des Calédoniens, l’État ayant été de manière exemplaire aux côtés de la Nouvelle-Calédonie et de tous ses habitants. Exemplaire au plan du soutien sanitaire avec l’envoi de vaccins, de tests et l’intervention de la réserve. Exemplaire au niveau économique avec plus de 8 000 entreprises calédoniennes qui ont bénéficié des PGE, du fonds de solidarité pour trente milliards de francs. Exemplaire, enfin, dans le soutien aux institutions à travers un concours financier de dix milliards de francs couvrant les dépenses de quarantaine. En réalité Monsieur le Premier ministre, vous l’avez compris, ma question n’en est pas une. Au nom du peuple calédonien, nous souhaitons vous remercier et l’État d’avoir accompagné et de continuer de soutenir la Nouvelle-Calédonie au moment où elle en a le plus besoin", ont conclu les députés Calédoniens.