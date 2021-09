Sonia Backès demande l’autorisation de la pêche et de la chasse de subsistance

La présidente de la province Sud a tenu à saluer dans un communiqué la prolongation du confinement qui doit " permettre de faire face à la situation très tendue que connaît notre système hospitalier et ce en dépit des efforts conséquents déjà engagés, notamment grâce aux équipes provinciales, pour vacciner le plus rapidement possible les Calédoniens".

Mais Sonia Backès souhaite également voir quelques assouplissements mis en place rapidement pour des cas bien spécifiques. " Afin de répondre aux besoins vitaux de nombreuses familles, je demande au président du gouvernement de prévoir une adaptation de l’arrêté afin de permettre la chasse et la pêche de subsistance qui est indispensable pour nombre de nos concitoyens afin de pouvoir subvenir à leurs besoins quotidiens."