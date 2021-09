L’association du Foyer wallisien et futunien de Magenta organise, en partenariat avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la Sic, l’IFPSS, la Secal et Probionet, une opération " Proxi Vax ", samedi 18 septembre de 8 h à 16 h au foyer wallisien et futunien de Magenta.