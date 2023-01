Des sénateurs coutumiers annoncent la révocation d’Hugues Vhemavhe

"Nous étions, depuis trois mois, en situation de crise. Pour une situation de crise, il faut une solution exceptionnelle. Cette solution exceptionnelle est que nous allons prendre la présidence plus tôt que prévu" vient de souligner, au Sénat coutumier, le sénateur de l’aire Iaai, Victor Gogny, qui a été présenté par l’audience comme le nouveau président de l’institution.

A lire également : Le président du Sénat coutumier en passe d'être destitué ?

D’après un communiqué lu en cette fin de matinée, "l’assemblée plénière des sénateurs a pris, le mardi 17 janvier 2023, en seconde lecture, la décision de mettre fin à plus de trois mois de déstabilisation du Sénat coutumier et des huit conseils coutumiers en révoquant le sénateur Hugues Vhemavhe de son poste de président" a indiqué Samuel Ihage, du pays Drehu. Les onze sénateurs à l’initiative, sur seize que compte l’institution de Nouville, adressent de lourdes critiques à l’encontre d’Hugues Vhemavhe : rejet "des règles de respect et des principes coutumiers", "refus de toute discussion et toute concertation avec le bureau et l’assemblée sur les questions soulevées par les sénateurs et les conseils coutumiers", non-respect "des règles de collégialité"… En outre, l’assemblée a décidé de rétablir dans ses fonctions le secrétaire général du Sénat coutumier, Ernest Hnacipan. Selon le texte lu par Samuel Ihage, "le nouveau président, le bureau et l’assemblée des sénateurs pourront désormais, avec les huit conseils coutumiers, s’engager sereinement dans les discussions sur l’avenir du pays, dans le cadre de l’instance autochtone de discussion".

Le Sénat coutumier est secoué par un conflit interne après la condamnation d’Hugues Vhemavhe début octobre à une peine de trois mois de prison avec sursis et des amendes pour une conduite en état alcoolique malgré une suspension du permis. Le sénateur de l’aire Hoot ma Whaap Hugues Vhemavhe avait accédé à la présidence, pour le mandat 2022-2023, le samedi 10 septembre à Canala.