Festival Jazz à Nouméa : ça va swinguer dès mardi prochain au Château Royal 

En parallèle du festival Jazz à Nouméa 2022 qui se tiendra les 2 et 3 décembre au Centre Culturel Tjibaou, des "OFF" sont organisés au Château Royal du 29 novembre au 4 décembre.

Lancement des hostilités le mardi 29 novembre à partir de 19h avec un concert de Shem & Michel Bénebig qui propose le concept "Femmes du Jazz & Blues ". Un spectacle retraçant la chronologie et le parcours des grandes chanteuses de Blues et de Jazz du 20ème siècle telles que Ma Rainey, Billie Holiday, Ella Fitzgerald… Ce concert sera suivi d’un DJ set entre soul et funk des 70’s animé par l’artiste lyonnais Funky Harry.

Le mercredi 30 novembre, laissez vous tenter par un blind test avec de nombreux cadeaux à gagner (places de concert, totebag, etc.) suivi du concert d’Aure & Co, un duo belgo-océanien né il y a 12 ans d’une rencontre musicale et amoureuse qui revendique fièrement ses racines métissées à cheval entre la Belgique et les îles Loyauté.

La soirée officielle d’ouverture de Jazz à Nouméa se tiendra, elle, le 1er décembre dès 17h30. Au programme la musique festive et swing du groupe de jazz Dixie Islanders et Harry Cover, qui proposera un mix des tubes de tous styles de musique sous leurs reprises Jazz.

Pour clôturer le festival, des rencontres avec les artistes et des concerts animeront le week-end du 3 et 4 décembre. The Jackniel’s, Cuerdas y maderas, Shem & Michel Benebig et des "surprises" promettent les organisateurs.

Toutes les informations détaillées sont à retrouver sur la page de l’événement