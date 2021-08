Jack Berthomier, Anthony Guillamin, Virginie Kleitz… Le palmarès complet du 12e festival Sublimage

Auteur calédonien

Manta d’or : Jack Berthomier " Reflet d’un voyageur "

Manta d’argent : Yves Gillet " Regard nocturne "

Manta de bronze : Xavier Bineau " Une crevette médusée "

Prix espoir Denise Azuelos " La sagesse de la pieuvre "

Grand angle

Manta d’or : Marco Gargiulo " Zeus & Helios "

Manta d’argent : Franco Tulli " Moms "

Manta de bronze : Lénaïc Potrel " L’envers du décor "

Mention spéciale Nicholas Samaras " Your protection is my home pollution "

Macro-proxys

Manta d’or : Claire Jeuffroy " Hippo nose "

Manta d’argent : Jack Berthomier " Platax juvénile sous une fleur flottante "

Manta de bronze : Claudio Zori " Tylodina "

Mention spéciale Nuswanto Lobbu " Hitch and ride "

Noir et blanc

Manta d’or : Danny Van Belle " Batfish in the night "

Manta d’argent : Tobias Friedrich " Hangover "

Manta de bronze : Patrick Desormais " Droit dans les yeux "

Eau douce

Manta d’or : Nicholas Samaras " Floating in liquid space "

Manta d’argent : Valerie Caro " Au coeur des nénuphars "

Manta de bronze : Tobias Friedrich " Two Continentals "

Prix du public

Lénaïc Potrel " L’envers du décor "

Séries thématiques

Bénitier d’or : Jack Berthomier " Tableau d’Ô douce "

Bénitier d’argent : Franco Tulli " Octopuses' houses "

Bénitier de bronze : Galice Hoarau " Loup "

Prix spécial du jury : Patrick Desormais " Eau douce en Île de France "

Prix Lagoon

Anthony Guillamin

Films amateurs

Tortue d’or : meilleur documentaire/fiction Leal Juan Vincente " Arthropoda Crustaceans "

Tortue d’or : meilleur voyage de plongée Rémi Demarthon " De sabres et de crocs "

Tortue d’or : oeuvre la plus originale Pascal Schelbli " Beauty "

Prix Alain Gerbaut : ode à la nature James Caratini " Vision "

Films professionnels

Nautile d’or : Rémy Tezier " Quand baleines et tortues nous montrent le chemin "

Nautile d’Argent : Caroline et Jérôme Espla " Au nom de la mer "

Nautile de bronze : Rémy Demarthon " La Cité des Mérous Sombres "

Mention spéciale : Chloé Glad " Code Coda "

Prix du CNC

Voilier d’or : Virginie Kleitz " Balade en eau calme "

Voilier d’argent : Benoit Kessler " Jeu d’ombres "

Voilier de bronze : Marine Reveilhac " Canard et Papillon "