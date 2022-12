La médiathèque du CCT fermera ses portes en janvier pour cause d'inventaire

L'ADCK-centre culturel Tjibaou informe ses usagers de la fermeture annuelle de la Médiathèque du samedi 7 au 15 janvier pour cause d'inventaire. Les cases Mwà Véé et Ngan Vhalik seront donc fermées et les services habituellement proposés (emprunts et réservations, bibliographies, photocopies...) suspendus.

Les abonnés doivent ainsi rapporter tous les documents empruntés à la Médiathèque avant le vendredi 6 janvier au plus tard.