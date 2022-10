Le concours d'éloquence "La parole est à toi" cherche toujours des candidats 

Tu as entre 12 et 26 ans et tu souhaites développer ton éloquence ? Tu peux rejoindre l'appel à candidatures lancé par la Ville de Nouméa pour participer à la première édition de "La parole est à toi".

Faire rire, émouvoir ou encore convaincre, ce concours se donne l'objectif de développer l'éloquence et d'améliorer la prise de parole en public sous toutes ses formes : théâtre, slam, parole libre, contes, poésie. Les candidats peuvent participer seul ou en groupe (quatre personnes maximum par groupe).

La thématique retenue pour cette première édition du concours est : " Identité / communauté / connecté ". La forme d'expression est libre, mais doit respecter quelques règles fondamentales :

- être une expression oratoire ;

- être en français ou bilingue avec une langue de Nouvelle-Calédonie ;

- être respectueuse des valeurs de respect et de laïcité.

À l'issue des sélections et de rendez-vous personnalisés proposés aux candidats pour se préparer en amont, la finale se tiendra le mercredi 7 décembre, de 13h à 17h, sous le Chapitô installé en face de la maison de la Parole à Sainte-Marie.

Le ou les gagnant(s) du concours bénéficiera(ont) notamment d'un coaching professionnel assuré

par un artiste pour préparer l'ouverture de la saison 2023 du centre d'Art lors d'un Art'péritif dédié

à la parole.

A noter : Du lundi 17 au 21 octobre : un stage sur l'éloquence, gratuit, est organisé de 8h30 à 11h30, sur inscription par

email à mediations.culture@ville-noumea.nc