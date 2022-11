Les travaux du nouveau bâtiment de la FOL vont débuter en fête 

Pour célébrer le début des travaux de construction du nouveau bâtiment de la Fédération des Œuvres Laïques (FOL), cette dernière organise "Un samedi sur la colline" le 26 novembre prochain de 13 heures à 18h30. Au programme, un concert de Veima et Stan, des spectacles, une sieste contée et des jeux pour petits et grands.

L’événement est totalement gratuit.