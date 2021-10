La Fédération du commerce demande l’autorisation d’ouvrir les week-ends.

"Laissez les commerces ouvrir". C’est le cri lancé par la Fédération des commerces de Nouvelle-Calédonie (FCNC) suite aux annonces de confinement strict les deux prochains week-ends. "La liberté de commerce est fondamentale et ne nuit pas à la protection de la santé publique", estime le syndicat.

Ouverture dérogatoire

Selon l’organisation, les commerces n’attendaient que la réouverture les week-ends pour "rattraper la situation dramatique dans laquelle ils étaient depuis six semaines". Tous s’étaient préparés à reprendre une activité. "Les commerces ont subi des impacts mortifères et que les plus faibles d’entre eux devront fermer", déplore la FCNC.

La fédération préconise une autorisation dérogatoire pour permettre aux commerces de rouvrir "sept jours sur sept", les deux prochaines semaines.