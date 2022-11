Des Calédoniens diplômés dans le cadre du programme Mouv’outremer

Lancé par le Ministère des Outre-Mer en 2020, le programme Mouv’outremer propose d’accompagner des ultramarins (citoyens, élus, chefs d’entreprise, étudiants, membres d’associations, etc.) dans la réalisation de leurs projets en lien avec les transitions dans les Outre-mer. D’une durée totale de quatre mois, il comprend une formation régionale certifiée, deux séminaires en présentiel et un accompagnement en ligne.

La remise des diplômes de ce programme ambitieux, s’est déroulée ce mercredi 16 novembre au haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, en présence du secrétaire général du haut-commissariat, Rémi Bastille, et de la directrice de l’Agence française de développement (AFD) en Nouvelle-Calédonie, Virginie Bleitrach.

Quinze participants de la promotion calédonienne ont été récompensés dont Rébecca Frolla Miñana qui porte Hanvie, un projet d’Upcyclerie inclusif. "Hanvie redonne vie aux objets de seconde main, en faisant monter en compétence des travailleurs en situation de handicap." Les diplômés ont également tenu à remercier les financeurs et opérateurs de ce dispositif dans un discours commun. "Ils nous ont donné les moyens de réfléchir ensemble, et non plus chacun de notre côté, à la société de demain. [...] Nous démontrons aujourd'hui que le projet de société peut et doit être porté par les initiatives citoyennes. Par les gens qui vivent et construisent ensemble."

Zéro carbone, zéro polluant chimique, zéro déchet, zéro exclusion et zéro vulnérabilité sont les cinq objectifs de Mouv’outremer qui ambitionne d’accélérer les transitions nécessaires pour des "territoires 5.0" et "construire les Outre-mer de demain."