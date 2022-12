La province Sud adopte son budget primitif

" On arrive au bout de l’exercice, a déploré Philippe Blaise, vice-président de la province. Malgré tous les efforts, nous n’avons plus de marge de manœuvre. Celle-ci dépend essentiellement des dotations du gouvernement. Les services ont dû faire des choix. "

"La province Sud ne peut pas être la ceinture et les bretelles de toutes les collectivités"

Si l’investissement reste conséquent et que de grands chantiers sont déjà prévus dans le budget, une baisse drastique des dotations à l’enseignement privé a été validée (-700 millions de francs). "La province met encore 280 millions alors que ce n’est pas sa compétence, a tenu à rappeler dans le débat la présidente, Sonia Backès. Cette répartition a été validée par l’ensemble des collectivités, dont le gouvernement, au GTPE ".

L’inquiétude est tout de même de mise. " On sait à présent que le gouvernement ne pourra voter son budget avant la fin de l’année, a déploré Philippe Michel. Comment imaginez-vous que la rentrée scolaire puisse se dérouler ? "

" Nous avons effectivement appris que le gouvernement n’allait pas voter son budget avant la fin de l’année et nous allons devoir nous montrer vigilants sur cette situation, a répondu la présidente de la province Sud. Mais vous savez qu’on reçoit régulièrement des associations qui n’ont pas les subventions du gouvernement et qui viennent nous voir. Il y a eu le Musée maritime, la Foire de Bourail l’année dernière. Ce n’est pas possible… La province Sud ne peut pas être la ceinture et les bretelles de toutes les collectivités. "

La clé de répartition, figeant à 50 % le retour de recettes fiscales du pays pour la province Sud alors que celle-ci en génère 95 %, a été débattue durant la matinée.

Plus d’informations à venir.