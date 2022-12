Le dugong calédonien est désormais en danger d’extinction

Dans le cadre de la 15e conférence mondiale sur la biodiversité (COP 15) qui se tient actuellement à Montréal, l’Union internationale de conservation de la nature (UICN) a actualisé sa liste rouge des espèces menacées. Le dugong est désormais classé en danger d’extinction. Il est considéré comme éteint en Chine et on compte moins de 250 individus en Afrique de l’Est.

Dans nos eaux calédoniennes, on répertorie moins de 900 individus. "Ce chiffre pourrait même être plus bas, autour de 700", alerte Marc Oremus, responsable du WWF-France en Nouvelle-Calédonie. "L’isolement de nos populations de dugong, le braconnage ou encore les collisions avec les bateaux et les prises accidentelles dans les filets de pêche participent à ce déclin."

Pour ne pas voir disparaître l’un de nos emblèmes calédoniens, l’heure est à la responsabilisation et à l’action selon Marc Oremus. "Une remobilisation à 200 % est nécessaire de tous les acteurs concernés pour mettre en place des moyens de protection et de surveillance", explique-t-il. "Les Calédoniens et Calédoniennes peuvent aussi bouger les lignes en se réappropriant culturellement ce trésor calédonien et en prenant conscience que nous sommes l’une des dernières régions du monde à abriter une espèce aussi fascinante que le dugong."

Pour rappel, la Liste rouge de l’UICN comprend désormais 150 388 espèces, dont 42 108 menacées d’extinction. Plus de 1 550 des 17 903 espèces d’animaux et végétaux marins évaluées sont menacées d’extinction, les changements climatiques ayant un impact sur au moins 41 % des espèces marines menacées.