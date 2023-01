[VIDÉO] Son job d’été : soigneuse au parc forestier

La lycéenne a rejoint les équipes du Parc provincial zoologique forestier à la mi-décembre. Une première expérience professionnelle, loin d’être de tout repos, qui lui a bien valu quelques jours d’acclimatation : " c’est un travail plus physique qu’il n’y paraît " lâche-t-elle en souriant avant de poursuivre : " on reste debout toute la journée et la préparation de la nourriture à distribuer aux animaux dure, parfois plusieurs heures, notamment la découpe de fruits et de viande ". Un envers du décor inattendu pour la jeune femme de 17 ans, mais pas de quoi ébranler sa motivation : " les soigneurs et les animateurs commencent vraiment à me faire confiance et me chargent de nouvelles missions, plus en contact avec les animaux", s’enthousiasme-t-elle.

Un reportage à découvrir en vidéo.