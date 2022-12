Accident à Bourail : le bébé de 7 mois est décédé

Il n’a pas survécu.

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers cinq heures du matin, un pick-up, qui circulait en direction de Nouméa avec à son bord trois personnes dont un bébé de sept mois, a fait une sortie de route au niveau du pont de la Courrie, situé entre l’hôtel de la Néra et l’entrée du rond-point Sud du village de Bourail.

La voiture avait fait une chute de cinq mètres et s’était retrouvée sur le toit dans le cours d’eau de la Courrie (un affluent de la Néra).

À l’arrivée des secours, le nourrisson, qui était attaché dans son siège, avait déjà été sorti du véhicule par un automobiliste qui suivait la voiture accidentée.

Les trois victimes ont été prises en charge par les pompiers et transportées au centre médical de la commune. La mère de famille et conductrice ainsi que sa fille de 10 ans, en urgence relative, et le nourrisson, en urgence absolue, ont été transportés par ambulance à l’hôpital de Koné. Le bébé a ensuite été évacué par l’hélicoptère du Smur au Médipôle.

Les gendarmes ont appris le décès du bébé lundi matin.

Depuis le début de l’année, 67 personnes sont décédées sur les routes.