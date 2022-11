Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 15 novembre 2022

[GROS PLAN + INFOGRAPHIE] Assises de la pêche : deux jours pour convaincre

Quinze ans après l'organisation des premières Assises de la pêche, près de 200 professionnels du secteur sont attendus ce mardi et mercredi au centre socioculturel de La Foa. Objectif : établir un schéma directeur décennal de la pêche, pour poursuivre la structuration d'une filière en pleine mutation.

La soirée Projet X à Normandie "n'a reçu aucune autorisation de qui que ce soit"

Tandis que Philippe Blaise a dénoncé l'organisation de cet évènement, les conditions de location du hangar, qui accueillait un grand bingo sauvage depuis démantelé par la police, posent question.

Un jeune homme de 25 ans meurt écrasé sur la route à Voh

Une enquête de la gendarmerie a été ouverte et confiée à la brigade de Voh pour tenter d'établir au mieux les circonstances d'un accident qui a coûté la vie à un homme. Dans la nuit de dimanche à lundi, gendarmes et pompiers ont été prévenus peu avant quatre heures du matin par une automobiliste qui venait de percuter une personne sur la route dans le secteur de la tribu de Tiéta (Voh). Les secours ont fait au plus vite pour se rendre sur les lieux du drame et, malheureusement, il a été impossible de ramener à la vie la victime.

Pluies : leurs indemnisations sont refusées, des agriculteurs de la côte Ouest en colère

Vent debout contre la décision des autorités, ils ont décidé de ne pas en rester là. Onze agriculteurs de Bourail et Boulouparis ont attaqué le gouvernement calédonien devant le tribunal administratif pour tenter de faire annuler une décision qui remonte au 17 décembre. Dans cette dernière, la commission des calamités agricoles a refusé que les pluies particulièrement intenses du 20 et 21 octobre 2021 soient reconnues comme calamités agricoles.

Les maths de retour en filière générale à la rentrée 2024 ?

Le gouvernement de Métropole a annoncé le retour des mathématiques pour tous les lycéens de filière générale. La Nouvelle-Calédonie devrait suivre à la rentrée 2024.

Absent à son procès pour viol, un homme recherché

À l'ouverture de son procès, personne ne se faisait d'illusion. Le box de la cour d'assises de Nouvelle-Calédonie est resté vide, lundi. Un homme, qui devait être jugé jusqu'à mardi pour un viol commis en octobre 2018 à la tribu de Saint-Louis, ne s'est pas présenté à la justice. En fuite, il est activement recherché par les policiers et les gendarmes. "Cette absence est particulièrement problématique, a affirmé la présidente Zouaouia Magherbi, dans un dossier aussi sensible avec des dénégations."

Hendra Satya Pramana : "Nous souhaitons aboutir à un partenariat sur l'import/export en Calédonie"

L'Indonésie préside le sommet du G20 qui va rassembler ce mardi et mercredi à Bali près de 20 000 délégués de 41 pays, sur fond de tensions diplomatiques intenses. On en profite pour faire le point sur les relations de l'Indonésie avec la France et la Nouvelle-Calédonie.

Passionnée d'histoire, elle veut redonner goût au patrimoine du Grand Sud

Monique Villisseck, ancienne enseignante et fin connaisseuse de l'histoire de la commune, vient de fonder De pierres et de jade, nouvelle association avec laquelle elle proposera la visite de sites menacés par l'oubli dans le Grand Sud. La première aura lieu samedi, dans le quartier de Yahoué.

L'Europe et l'outre-mer ont rendez-vous à Nouméa

Les membres de l'Association des pays et territoires d'outre-mer ont rendez-vous les 21 et 22 novembre à Nouméa pour parler des fonds accordés par l'Union européenne.

Qui sera le grand gagnant de la finale "Chante ma ville" ?

Après quatre soirées de présélection organisées dans divers quartiers de la commune, de juillet à octobre, la finale de l'événement "Chante ma ville" se tiendra ce vendredi soir, au kiosque à musique. Le public pourra apprécier les prestations des douze finalistes, et donner son avis à travers le "vote coup de cœur".

Terono Manate, fondateur du Soenc BTP, est décédé

Terono Manate, fondateur, en 1997, de la section BTP, industrie, énergie et chimie du syndicat des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie, est décédé, annonce le secrétaire général de l'Usoenc ce lundi après-midi.