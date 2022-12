Alcoolisé et à bord d'une voiture volée, il s'en sort miraculeusement après un violent accident à Tontouta

Les sapeurs-pompiers de Païta et les gendarmes sont intervenus plus d'une heure, ce dimanche 25 décembre, sur une ligne droite à Tontouta. Un homme d'une trentaine d'années, alcoolisé et qui roulait à vive allure, a perdu le contrôle d'une Citroën DS4. La voiture avait été signalée comme volée. Par miracle, il n'a percuté personne. La violence du choc était telle que le moteur a été retrouvé à une dizaine de mètres du véhicule. Incarcéré dans la voiture, il en a été extrait avant d'être héliporté en direction du Médipôle dans un état préoccupant. La circulation a été fermée dans les deux sens durant l'intervention des secours.