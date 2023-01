Après avoir tué une mère et son bébé de 5 mois dans un accident à Canala, un homme condamné à huit ans de prison

La culpabilité de Charles-Aimé C, 30 ans, n’a pas fait de doute à la barre du tribunal d’instance de Nouméa, ce vendredi. Près d’un an et demi après avoir provoqué la mort d’une mère de famille et de son nourrisson de 5 mois, à Canala, l’homme, qui avait déjà fait un an de prison avant d’être libéré sous contrôle judiciaire, est reparti en détention. Il n’a jamais vraiment su expliquer son geste, hormis en se réfugiant dans l’alcool. Ce jour-là, le 11 novembre, il avait fêté un anniversaire et particulièrement consommé. Ensuite, alors qu’il n’est pas titulaire du permis, il avait pris le volant et foncé à plus de 100 km/h, d’après les témoins, dans les rues de Canala. Il avait fini par percuter une famille qui arrivait dans l’autre sens. Dans cette voiture, la passagère, mère de famille qui avait son nourrisson sur ses genoux, avait perdu la vie, tout comme son bébé. Ce vendredi, l’auteur de l’accident a donc été condamné à 8 ans de prison ferme avec mandat de dépôt.