Menaces à l'encontre de Paul Néaoutyine : ressorti libre, Florent Eurisouké sera jugé en mars

À l’issue des auditions en garde à vue lundi à la caserne de gendarmerie Meunier, Florent Eurisouké a été déféré au palais de justice de Nouméa mardi matin.

Soupçonné de menaces à l’encontre de Paul Néaoutyine dans une vidéo postée sur la page Facebook "ERSK", Florent Eurisouké a été présenté au procureur de la République qui lui a délivré une convocation par procès-verbal à l’audience du tribunal du 8 mars prochain.

Il sera jugé pour "provocation publique non suivie d’effet à la commission d’un crime ou délit commis le 10 novembre 2021 à l’égard de Paul Néaoutyine, président de la province du nord et des élus indépendantistes 'âgés de plus de 50 ans'", a révélé le procureur Yves Dupas.

"Lors de sa garde à vue, le mis en cause a contesté l’infraction reprochée, en estimant 'que ses propos correspondent à son franc-parler'", a annoncé le patron du parquet de Nouméa.

Le juge des libertés et de la détention a décidé le placement sous contrôle judiciaire.

Florent Eurisouké a désormais "l’interdiction de contact avec la victime, Paul Néaoutyine, et une interdiction de détenir ou porter une arme. Le prévenu encourt la peine de cinq ans d’emprisonnement et une amende de plus de cinq millions de francs", d’après le procureur.