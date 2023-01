Le CCAS de Bourail fermé après avoir été cambriolé

À la suite du cambriolage survenu dans la nuit de mercredi à jeudi durant lequel un véhicule de service du Centre Communal d’Action Sociale a été volé et des outils de travail endommagés ou subtilisés, la mairie de Bourail informe la population que le CCAS sera fermé ce vendredi.

"Pour rappel, la vocation du CCAS est d’accueillir, orienter et soutenir les populations les plus démunies, indique la mairie. Cette atteinte à nos outils de travail pénalise fortement les personnes que nous sommes amenés à accompagner et les projets que nous portons pour eux Nous nous retrouvons aujourd’hui amputés d’un véhicule de travail et d’outils informatiques dans ce que nous qualifions d’une attaque violente et ciblée envers le service social communal de la ville de Bourail."