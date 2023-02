Nouméa : le premier bouledogue prélevé n’est pas l’auteur de l’attaque du 29 janvier

"Conformément aux directives du parquet, déjà mises en œuvre en 2021 lors des précédentes attaques de requins, il a été procédé à la nécropsie d’un requin bouledogue d’1,86 mètre, prélevé en début de matinée du 30 janvier 2023. Ces examens vétérinaires n’ont pas permis de retrouver des tissus humains."

Dans un communiqué transmis mardi après-midi à la presse, le procureur de la République, Yves Dupas, a tenu à faire un point sur la gestion de crise requin actuelle et aux prélèvements encore en cours dans le Lagon.

Le patron du Parquet a tenu à préciser que "ces nécropsies des squales capturés ont pour objectif premier d’identifier le squale agresseur mais aussi de pouvoir répondre aux interrogations légitimes des victimes et de leurs proches. Par ailleurs, des vérifications sont en cours sur la réglementation des activités de loisirs sur ce front de mer."

Victime évasanée en Australie

"Il s’avère à ce stade, que la ville de Nouméa avait bien informé le public sur le risque requin, et que la zone de baignade autorisée était bien balisée autour du ponton", poursuit Yves Dupas.



Le dimanche 29 janvier 2023, vers 10h15, une femme âgée de 48 ans était victime d’une attaque particulièrement violente d’un requin, alors qu’elle nageait dans la zone de baignade des 300 mètres devant le ponton de l’hôtel Le Château Royal. En entendant les cris de la victime, un homme qui pratiquait du paddle à proximité de l’établissement " Le Roof ", venait immédiatement au secours de la victime qu’il parvenait à hisser sur le paddle, et à ramener vers la plage.

Deux médecins et un infirmier présents sur la plage commençaient à prodiguer les premiers soins à la victime, avant l’arrivée rapide d’une équipe du SAMU. Transportée au Médipôle, la victime présentait des lésions graves au niveau des membres inférieurs et supérieurs ainsi que dans la zone dorsale et postérieure. Elle était évasanée vers l’Australie le 1er février 2023 dans le cadre de la poursuite de sa prise en charge médicale.