Plusieurs routes fermées à cause des pluies à Bourail

Les intempéries ont entraîné la fermeture de plusieurs axes sur la commune de Bourail. Jeudi à 17 heures, le virage de La Cigogne sous l'eau (relevé à 16 heures) était impraticable pour les petites voitures et l'accès au lotissement Bouquet impossible. Le pont de la Saoui, les radiers Pantaloni, Brésil et Téné côté foire étaient impraticables. La RT1 a été bloquée à la sortie Nord. Le camp de Nandaï et la salle polyvalente proposent un hébergement d'urgence.