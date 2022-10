Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 26 octobre 2022

Nicolas Metzdorf : "Les formations loyalistes exprimeront une position commune"

"La Convention des Partenaires se tiendra comme prévu à Matignon, et c'est important parce que sinon c'est la prime aux enquiquineurs. Que les indépendantistes ne viennent pas, ce n'est pas notre problème. C'est comme pour le référendum : cela vient d'eux. "Le député de la deuxième circonscription, qui croit à une position commune des loyalistes, ne veut pas que l'absence des indépendantistes empêche le débat d'avancer.

Enseignement : le bac nouvelle formule débute ce mercredi

Après deux années perturbées par la Covid-19, c'est le jour de vérité pour la réforme du bac. Les épreuves de spécialités débutent mercredi pour les élèves de terminale et ouvrent le bal des examens, qui se refermera le 14 décembre par le brevet.

L'ancien maire de Ouégoa Joël Carnicelli condamné pour des violences et incarcéré

L'ancien élu a écopé d'un an de prison, dont la moitié avec sursis, pour avoir poursuivi sa mère et une amie avec deux sabres, il y a un mois. Il est visé par quatre autres enquêtes.

[Gros plan] Des infirmiers bientôt autorisés à prescrire ?

Le gouvernement vient de déposer au Congrès un projet de loi de pays qui vise à permettre l'embauche d'infirmiers "en pratique avancée", c'est-à-dire habilités à réaliser des actes médicaux jusqu'ici réservés aux médecins. En parallèle, les organismes de formation locaux s'activent pour proposer ce diplôme sur le territoire.

À quoi pourrait ressembler l'auberge du Mont-Koghi, fermée il y a deux ans ?

Définitivement fermé en août 2020, le restaurant a été mis en vente il y a un an, tout comme la forêt qui l'entoure. Un projet de reprise chiffré à plusieurs centaines de millions de francs qui a poussé le vendeur à envisager plusieurs options, dépassant la seule offre de restauration au profit d'un véritable complexe.

Patrimoine : des lieux témoignent encore de l'histoire de Jean Creugnet et Anny Casey

Arrivés en Nouvelle-Calédonie avant l'ouverture du bagne, Jean Creugnet et Anny Casey font partie des bâtisseurs de la capitale. Lundi soir, leur histoire a été l'objet d'une conférence organisée au Gondwana par une petite partie de leurs descendants. Elle se raconte aussi à travers certains lieux.

Dumbéa : une fresque murale sur la citoyenneté comme projet d'un chantier d'insertion

Deux Dumbéens ont travaillé en ce début de semaine avec les artistes Virginie Purple et Guiz pour créer une fresque de vingt mètres carrés, au niveau de l'échangeur des Érudits, côté Koutio.

Des camions corses pour la caserne de Houaïlou

Les pompiers du centre d'incendie et de secours de la commune vont prochainement recevoir deux véhicules, dont un camion-citerne, offerts par le centre de secours d'Ajaccio, en Corse. D'autres échanges sont envisagés à terme : nos soldats du feu pourraient être amenés à acquérir de l'expérience sur l'île de Beauté.

Fatigue à la Croix-Rouge après la tentative de cambriolage

La Croix-Rouge a de nouveau été victime d'une tentative de cambriolage dans la nuit de samedi à dimanche. Sans gravité, il consterne tout de même Annie Buama, la responsable de la boutique, présente sur le site depuis dix-sept ans.

Dumbéa : le cimetière de Katiramona ouvrira dans un an

Les élus, réunis en conseil ce mardi soir, ont autorisé le maire à lancer les appels d'offres de ce projet qui doit remédier au manque de places de l'actuel cimetière du calvaire. Les travaux devraient débuter début 2023, pour une livraison au troisième trimestre.

Si on se soignait avec le sport ?

Les bienfaits d'une activité physique régulière ne sont plus à̀ démontrer. Pour rendre plus accessible le sport santé, l'Agence sanitaire et sociale vient de mettre en ligne une cartographie des cinquante créneaux qui sont proposés dans toute la Calédonie.