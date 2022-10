Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 19 octobre 2022

[GROS PLAN] Province Sud : vifs débats autour de l'insécurité des médecins

La province Sud a adopté, mardi matin, une prime à l'installation afin de lutter contre les déserts médicaux. Un dispositif salué par l'ensemble des forces politiques, à condition de pouvoir garantir la sécurité des praticiens en Brousse. Pour l'élu Aloisio Sako, les agressions de médecins seraient dues à leur manque de connaissance des cultures océaniennes.

"Il a sorti un couteau" : 14 jeunes arrêtés pour un vol à main armée dans un magasin

La police a interpellé quatorze jeunes pour le casse d'une épicerie de Kaméré sous la menace d'un couteau dimanche. De l'alcool et du tabac ont été dérobés. "Ils nous ont tendu une embuscade, ils avaient un plan en tête. C'était préparé", raconte un employé sous le choc.

Pour le Palika, le FLNKS se "déjuge" en déclinant l'invitation à Paris

Dans un communiqué transmis mardi à la presse, le Palika réitère son intention de se rendre à Paris les 27 et 28 octobre : "S'agissant de l'avenir institutionnel, le Palika lors de son 46e congrès a réaffirmé l'ouverture de bilatérales avec la puissance de tutelle après l'élection de son nouveau chef d'État, sur les compétences régaliennes, le statut international de pleine responsabilité, et l'organisation de la citoyenneté en nationalité." Le parti déplore la position de l'UC et du RDO et met en garde contre "tout instrumentalisation du FLNKS visant à mettre à mal sa crédibilité en tant que partenaire".

Mont-Dore : le gérant de la station-service braquée veut continuer à offrir "un service de proximité" à La Coulée

Victime d'un braquage au fusil dimanche soir, l'équipe de la station de La Coulée avait repris du service dès lundi. Matthieu Martin, son gérant, en appelle aux pouvoirs publics.

Quel avenir pour les exposants de la gare maritime de Nouméa ?

"Valoriser l'artisanat local" au sein de la gare maritime. C'est le cœur des discussions enclenchées ce mardi entre les membres de la CCI, le Port autonome, le gouvernement et les exposants de la gare maritime. Ces derniers s'inquiétant de devoir "quitter le navire" au profit d'artisans locaux.

Vers la fin des transports scolaires dans la province Sud ?

Ce mardi, la Société calédonienne de transports (SCT) a débuté un mouvement de grogne face à une possible réduction du budget alloué aux transports scolaires. La SCT parle clairement de la fin de ce service pour les jeunes Calédoniens.

Dix-huit mois de prison pour le saccage de l'école des Colibris

Après en avoir délibéré, la juridiction a prononcé dix-huit mois de prison dont dix mois avec sursis probatoire pour le jeune homme de 18 ans qui avait laissé derrière lui préjudice estimé à plus de 900 000 francs.. Sa peine a été aménagée directement à l'audience en semi-liberté. Il devra également suivre des soins et trouver un emploi dans le cadre de son sursis.

IQFoil : Thomas Goyard mène la flotte aux championnats du monde

En difficulté lors des qualifications, avec une décevante 64e place (sur 164 classés), le Calédonien Nicolas Goyard (26 ans) ne conservera pas son titre mondial en IQFoil. Le trophée pourrait toutefois rester dans la famille. Son frère, Thomas (30 ans), vice-champion olympique l'an passé (sur RS : X, l'ancien support olympique), a terminé en tête, devant le Néo-Zélandais Josh Armit et l'Allemand Sebastian Koerdel.

Achats sur internet : il va falloir changer ses habitudes

Depuis le 15 octobre, les Calédoniens doivent effectuer une double authentification pour des achats en ligne avec une carte bancaire. La Calédonienne de solutions business (CSB) explique les raisons de cette nouveauté.

Nouméa : le quartier de Numbo bientôt débarrassé de ses engins abandonnés

La ville mène actuellement une opération d'enlèvement des engins hors d'usage de plus de 3,5 tonnes, abandonnés par leurs propriétaires à l'ombre des regards, dans le quartier isolé de Numbo. Depuis fin septembre, une vingtaine de bus, de grues et de camions sont évacués, traités et valorisés.