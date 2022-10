IQFoil : Thomas Goyard mène la flotte aux championnats du monde

En difficulté lors des qualifications, avec une décevante 64e place (sur 164 classés), le Calédonien Nicolas Goyard (26 ans) ne conservera pas son titre mondial en IQFoil. Le trophée pourrait toutefois rester dans la famille. Son frère, Thomas (30 ans), vice-champion olympique l’an passé (sur RS : X, l’ancien support olympique), a terminé en tête, devant le Néo-Zélandais Josh Armit et l’Allemand Sebastian Koerdel.

Sur les quatre manches qu’il a disputées, Thomas en a gagné trois et a fini une fois 3e. Nicolas a lui aussi remporté une manche, mais avec moins de régularité dans les autres (33e, 13e et 29e places).

Des qualifications sur une journée

Ces prochains jours, jusqu’à la medal race ce week-end, Thomas naviguera parmi la flotte or, au contraire de Nicolas.

Le scénario des qualifications n’a pas été en la faveur de ce dernier, avec un premier jour sans vent donc sans course. Le second jour (dans la nuit de mardi et à mercredi pour nous), avec du soleil et cette fois du vent (de 9 à 20 nœuds), s’est alors retrouvé déterminant, sans possibilité de se rattraper le lendemain.