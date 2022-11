Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 1er décembre 2022

Nickel : l'État demande " un grand projet industriel "

En visite dans le Nord, mercredi, le ministre de l'Intérieur s'est attardé sur la question du nickel. Il va s'impliquer " personnellement, avec le ministre Carenco ", dans le groupe de travail dédié à la question. Objectif : dessiner " un grand projet industriel pour les trente années qui viennent ". Une demande du président Macron.

Basket-ball : l'AS Rivière-Salée remporte le championnat de Calédonie

Le troisième et dernier match de la finale féminine, mercredi en début de soirée à l'Anse-Vata, a été gagné par "RS", 46 à 40 contre l'AS 6e Km.

Un guet-apens sur le bord de la route ?

Alors qu'ils rentraient en voiture à La Foa, Rachel, son copain et son beau-père ont été violemment pris à partie par une vingtaine de jeunes. La lycéenne de 17 ans raconte ces minutes interminables.

Collision mortelle entre un motard et un pick-up à Boulari

Sébastien Wendt a perdu la vie dans une collision avec un pick-up. Il s'agit de la 63e personne tuée sur les routes cette année.

[Gros plan] Quand le climat s'acharne sur les agriculteurs

La Niña, précipitations abondantes, bouleversement des cultures... les agriculteurs achèvent une deuxième année consécutive dans une posture délicate. Si l'État a récemment débloqué une enveloppe de 180 millions de francs, le mal-être n'est pas dissipé pour autant. Illustration concrète à La Foa, chez Marc-David Ollivier.

Une conductrice fait une sortie de route à La Foa

Un accident de la route s'est produit sur la RT1 mercredi après-midi à l'entrée sud du village de La Foa.D'après les premiers éléments, une femme se serait endormie au volant et aurait perdu le contrôle de son véhicule dans le secteur de la Fô Nî Moulou.

Les études environnementales prévues dans l'accord de l'usine du Sud restituées

Un mois après la restitution de deux premières études environnementales sur l'usine du Sud, cinq autres ont été présentées mercredi matin à la province Sud. Si les recommandations formulées par les experts sont, dans l'ensemble, jugées cohérentes, la méthodologie employée interroge.

Tourisme : la nouvelle gare maritime change la donne

Après deux années de fermeture pour cause de crise sanitaire, la gare maritime accueillait de nouveau des croisiéristes, début octobre. Une bonne nouvelle pour les acteurs touristiques qui allaient enfin se remettre au travail après trente mois d'activité au point mort. Pourtant, l'un des principaux tour-opérateurs ne décolère pas : "Le Port autonome nous a indiqué qu'on serait placés sous des tentes, en extérieur, en attendant les travaux de rénovation et du toit de la gare", explique Fabrice Lecomte, gérant de Lyvaï transport et président du GIE New Caledonia Cruise Ship Tours.