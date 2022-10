Résolution d'une affaire de braconnage à Poya : Le 11 août dernier, la brigade de gendarmerie de Poya assistée des gardes Nature de la province Sud, interpellent un homme en flagrant délit de pêche d'une tortue verte de 50 cm âgée de 30 ans et de 8 crabes sur 32 sous-dimensionnés avec du matériel de pêche non conforme et illégal. Alors que L'enquête s'oriente vers deux personnes déjà connues de la Justice pour des faits similaires, une saisie a été effectuée le 4 octobre dernier au domicile de l'un des auteurs : Nasses, filets de pêche, un véhicule, un bateau et des armes sont trouvées. Sur place également, la carapace d'une seconde torture qui avait été pêchée illégalement dans les mêmes conditions quelques années auparavant.

Les deux mis en cause répondront de leurs actes, soit six chefs d'inculpation, devant le tribunal correctionnel de Nouméa le 8 février 2023, avec constitution de partie civile de la Province Sud.