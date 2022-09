Les autorités alertent sur des cas d’intoxication au méthanol

Davantage connu sous le nom "d’alcool à brûler", le méthanol est réservé à un usage strictement domestique et ne doit en aucun cas être ingéré.

Le gouvernement, via la Direction des affaires sanitaires et sociales, alerte sur la consommation de "ce produit extrêmement toxique et mortel" à la suite de différents cas d’intoxications.

Le méthanol est "un solvant industriel très utilisé dans les vernis laques, peintures, ciments, encres, antigels, colorants, plastiques et diverses peintures industrielles. On le retrouve aussi dans certains produits chimiques pour la maison", décrit la Dass qui prévient des "effets de l’empoisonnement" par ce produit.

"En cas d’ingestion de méthanol, des soins médicaux en urgence sont indispensables. L’ingestion de méthanol provoque une phase d’ivresse suivie par un temps de latence. Les symptômes graves se font généralement sentir plusieurs heures après la consommation de méthanol", affirment les autorités.

Des troubles de la vue, souvent irréversibles, apparaissent ainsi que des troubles métaboliques (défaillance respiratoire ou cardiaque) pouvant conduire au coma et au décès.

"Une quantité aussi minime que quatre millilitres peut rendre aveugle et un demi-millilitre de méthanol par kilogramme de poids est mortel".