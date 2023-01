Six mineurs arrêtés pour avoir cambriolé et dégradé l’école Griscelli à Nouméa

En début de semaine, à la Vallée du Tir, six jeunes ont été interpellés pour s’être introduits et avoir dégradé les locaux de l’école Griscelli. C’est une institutrice, qui vit à proximité de l’école, qui a entendu du bruit dans l’établissement. En s’approchant, elle a vu plusieurs jeunes prendre la fuite. Ces derniers venaient de dégrader les locaux. La porte d’entrée de la salle des professeurs a été fracturée à coups de pied. Une porte vitrée d’une armoire a été cassée et des salles de classe ont été retournées. Du matériel (casque audio, talkie-walkie, stylos POSCA). Le préjudice déclaré est de 700 000 francs.

La police municipale a été sollicitée dans la foulée et a interpellé deux mineurs. Lesquels ont été placés en garde à vue. À partir de prénoms, les policiers de la brigade spécialisée de terrain parviennent à identifier les quatre autres complices, eux aussi mineurs. Tous sont âgés entre 12 et 14 ans et ont reconnu les faits. Les deux premiers arrêtés après les faits sont convoqués devant le délégué du procureur pour une réparation pénale. Concernant les autres, la réponse pénale n’est pas encore connue.