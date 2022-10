Les Fanc contrôlent un navire de pêche étranger en haute mer

La Glorieuse, le bâtiment de la Marine nationale basé à Nouméa, a contrôlé un navire étranger dans une poche de haute mer. L'opération, organisée par l'Agence des pêches du Forum (FFA), avait pour objectif de lutter contre les bateaux pirates ou les opérateurs qui ne respectent pas les règles internationales. Les marins se sont transportés sur le navire étranger et ont contrôlé les documents, la cargaison et le matériel de pêche. "Aucune infraction n'ayant été relevée, le palangrier a pu repartir tandis que La Glorieuse a poursuivi sa patrouille dans les eaux internationales situées entre les zones économiques exclusives salomonaise, vanuatuaise et fidjienne", indiquent les Forces armées de Nouvelle-Calédonie. La France, pays membre de la Commission des pêches du Pacifique occidental et central qui réglemente la pêche des espèces migratoires, "s'investit dans le contrôle de la pêche des thonidés. En plus des patrouilles de police des pêches menées en soutien aux nations insulaires du Pacifique, les bâtiments de la Marine nationale basés à Nouméa réalisent des visites de contrôle de pêche dans les eaux internationales", souligne l'armée.