Le tour de l'actualité en Nouvelle-Calédonie du 8 décembre 2022

[GROS PLAN] Le Mk2 Dumbéa se pose en "contre-exemple"

Le multiplexe de Dumbéa fête son premier anniversaire avec des chiffres encourageants, 5 000 entrées par semaine en moyenne. À sa tête, la productrice et réalisatrice de cinéma engagé Séverine Lathuillière compte bien poursuivre ses actions culturelles avec la planète en fil rouge de l'année prochaine et de nombreuses nouveautés.

[VIDÉO] Kevin Mayer leur a donné des ailes

La 1re édition du meeting organisé par le Track'NC s'est tenue mercredi après-midi au stade Numa-Daly. Kevin Mayer, recordman du monde du décathlon, a été un parrain très sollicité qui a accentué la notion de plaisir et de partage prônée par le club de Nouméa.

Les Calédoniens ont rendu quinze fois moins d'armes illégales qu'en Métropole

L'État a organisé une récolte nationale de fusils et pistolets non déclarés. En une semaine, 40 armes et 17 500 munitions ont été collectées au pays, un chiffre bien en deçà de la moyenne nationale.

Pluie, chaleur, le mois de novembre a été anormal

Les températures ont été élevées, les pluies abondantes et les semaines à venir seront du même acabit."Nous aurons une petite accalmie la semaine prochaine, mais le signal des pluies va ensuite se renforcer jusqu'en février. Concernant les températures, nous sommes en ce moment 3 °C au-dessus des normales durant la nuit et 2 °C le jour."

Tensions sur l'aide médicale aux personnes handicapées

Le Collectif handicaps s'inquiète du financement de la couverture médicale qui pourrait fragiliser le quotidien des personnes handicapées. La province Sud répond.

Ils cambriolent deux fois une maison avant de l'incendier

Huit ans de prison ferme ont été prononcés à l'encontre de Denis N. pour une série de vols qui s'est conclue par un incendie criminel. "Il a bousillé ma vie", a confié la propriétaire des lieux.

Une facture à 2,7 millions de francs : l'OPT "n'est pas responsable"

Ses deux jours de visite sur le Caillou lui ont valu une note salée. L'OPT s'explique sur cette histoire de "roaming" et d'opérateurs.

Les licences fédérales de sport prises en charge par la Cafat

Le projet est co-porté par la Cafat et le Comité territorial olympique et sportif (CTOS) de Nouvelle-Calédonie. Dès l'année prochaine, tout enfant, âgé entre 6 et 16 ans, dont les parents sont salariés et cotisent à la Cafat, pourra bénéficier de l'aide Pass Sports. Celle-ci prend en charge tout ou partie du coût de la licence fédérale du sport qu'il souhaite pratiquer. Le dispositif est plafonné à 7 000 francs, mais concerne l'ensemble des sports existants sur le territoire. Football, judo ou natation par exemple.

Le port du masque obligatoire à la clinique Kuindo-Magnin

En raison de la hausse du nombre de cas de Covid sur le territoire, la clinique Kuindo-Magnin réinstaure le port du masque obligatoire. Cette mesure concerne autant les patients que les visiteurs, les personnels soignants ou administratifs.

Pic aux Morts : la décision sur les expulsions sera rendue le 13 janvier

La demande d'expulsion de 24 personnes occupants une parcelle du pic aux Morts, formulée en août par la Secal, a été jugée mercredi au tribunal de première instance. La décision sera connue le 13 janvier. En parallèle, la procédure sur la propriété du site opposant depuis 2018 l'aménageur au GDPL Taku se poursuit.

La Spanc a fêté ses 50 ans au refuge

Fondée le 5 décembre 1972, l'association pionnière de la lutte contre la souffrance animale et l'abandon a célébré ses 50 ans d'existence, mercredi, en présence notamment de responsables politiques tels qu'Isabelle Champmoreau, Christopher Gygès et Virginie Ruffenach. L'occasion de rappeler le "chemin parcouru" dans ce combat et d'évoquer le travail qu'il reste à mener pour protéger davantage nos amis à quatre pattes.