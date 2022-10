L’actualité en Nouvelle-Calédonie du 25 octobre 2022

Une délégation de Calédonie Ensemble reçue au ministère des Outre-mer

"Il nous semblait important d’avoir notre propre rendez-vous. " Avant la bilatérale qui doit réunir jeudi matin, autour de Gérald Darmanin, l’ensemble des formations non-indépendantistes, les représentants de Calédonie Ensemble ont fait passer leur message au gouvernement par l’intermédiaire du ministre des Outre-mer Jean-François Carenco. Le sénateur Gérard Poadja, le député Philippe Dunoyer et le patron du parti Philippe Gomès ont été reçus rue Oudinot pendant plus d’une heure, lundi matin, et ont profité de l’occasion pour présenter leur " vision " de l’avenir en amont des rendez-vous de fin de semaine.

Une randonneuse néo-zélandaise meurt noyée à la rivière Bleue

Vers 13 heures, ce lundi, les pompiers du Mont-Dore ont dû intervenir au parc de la rivière Bleue. Un peu plus tôt, alors que deux touristes néo-zélandaises randonnaient sur le GR, dans le secteur des Cornes du Diable, l’une d’elles a perdu l’équilibre en tentant de traverser un creek. Elle a alors été emportée par les flots, sans que son amie ne puisse lui porter assistance.

[Gros plan] Comment freiner la mortalité routière ?

Deux morts à Koumac, dimanche, deux autres à Bourail, lundi… L’hécatombe sur les routes du pays se poursuit. Avec 51 victimes, le bilan 2022 s’annonce déjà comme l’un des plus meurtriers de la décennie. Pourtant, " il n’y a pas de fatalité ". Des gestes simples pourraient sauver des vies s’ils devenaient des réflexes.

La gendarmerie lance un appel à témoins après l’accident mortel de Koumac

"Une enquête a été ouverte pour tenter d’établir avec précision les circonstances du drame. La gendarmerie de Koumac recherche toutes personnes susceptibles d’apporter son témoignage", indiquent les autorités. Si vous avez des informations, merci de contacter la brigade de gendarmerie de Koumac au 47 89 50 ou de composer le 17.

Samuel Hnepeune quitte Aircal, Daniel Houmbouy nommé directeur général

Air Calédonie change de patron. L’emblématique président-directeur général Samuel Hnepeune quitte la compagnie aérienne après dix ans de bons et loyaux services. L’annonce est tombée lundi matin par un communiqué de la société qui a déjà coché le nom de son remplaçant : Daniel Houmbouy a été nommé directeur général et Matthias Waneux à la présidence du conseil d’administration.

Un Cœur une voix relance le débat sur le corps électoral

Après s’être mise en retrait durant les référendums, l’association s’est réunie ce lundi soir. Au programme, le dégel du corps électoral qui prive, selon elle, 42 000 personnes du droit de vote en Nouvelle-Calédonie.

Stand up paddle : les Cagous signent (encore) un triplé à Saint-Raphaël

Qui arrêtera Titouan Puyo ? Après avoir réalisé le doublé lors des championnats de France en eaux intérieures à Lyon (sprint et longue distance), le supiste calédonien de 31 ans a décroché deux nouveaux titres nationaux lors de la compétition en milieu maritime, à Saint-Raphaël. Mais Titouan Puyo n’est pas seul. Dans son sillage, on retrouve deux autres Calédoniens : Vaïc Garioud, 4e au scratch, et Alexis Eschenbrenner, 7e au scratch, remportent respectivement le titre national dans la catégorie juniors et cadets.

Maître Marie Pagnot, une nouvelle notaire a prêté serment

Elle s’est engagée à remplir ses fonctions avec "exactitude" et "probité". Marie Pagnot a prêté serment, lundi, devant la cour d’appel de Nouméa en qualité de notaire associée devant un parterre familial, amical et professionnel. De chaleureux applaudissements sont venus féliciter cette nouvelle étape qui l’a fait devenir la quatrième associée de l’office notarial Philippe Bernigaud, Emmanuel Chenot et Raphaël Girard et lui confère désormais le droit à la signature des actes.

Zone côtière ouest : la société civile plaide pour une nouvelle gouvernance

D’après le comité de gestion de la Zone côtière ouest (ZCO), le manque d’intégration de la société civile dans la gestion du site, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, génère des conflits d’usage et nuit au maintien en bon état du bien classé.

[Mont-Dore] Une semaine de sports pour oublier la maladie

Dans le cadre d’Octobre rose, le CCAS organise, en partenariat avec les clubs de la commune, une semaine d’initiations sportives de Boulari à Plum. Un moyen pour les malades comme pour les aidants de se libérer l’esprit.