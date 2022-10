Une délégation de Calédonie Ensemble reçue au ministère des Outre-mer

" Il nous semblait important d'avoir notre propre rendez-vous. " Avant la bilatérale qui doit réunir jeudi matin, autour de Gérald Darmanin, l'ensemble des formations non-indépendantistes, les représentants de Calédonie Ensemble ont fait passer leur message au gouvernement par l'intermédiaire du ministre des Outremers Jean-François Carenco. Le sénateur Gérard Poadja, le député Philippe Dunoyer et le patron du parti Philippe Gomès ont été reçus rue Oudinot pendant plus d'une heure, lundi matin, et ont profité de l'occasion pour présenter leur " vision " de l'avenir en amont des rendez-vous de fin de semaine.

Au programme des échanges, un passage en revue des axes jugés prioritaires par Calédonie Ensemble : politique, social, économie, question identitaire et géostratégie. " Nous avons également indiqué au ministre que nous serions très vigilants sur la manière dont pourront à l'avenir être conjugués souveraineté et République ", souligne par ailleurs Philippe Gomès. La délégation a également avancé ses pions en matière de corps électoral, afin de corriger " des injustices démocratiques. "

Trois cas spécifiques ont été abordés : celui des jeunes de plus de 18 ans nés en Calédonie de parents ne votant pas aux provinciales, celui des conjoints de citoyens calédoniens, dont l'accès à la citoyenneté devrait être facilité, et enfin celui des personnes durablement installées en Calédonie, qui devraient pouvoir y accéder au bout de dix ans. Les représentants de Calédonie Ensemble ont également fait part au ministre de leur vision du droit à l'autodétermination. S'appuyant sur " la philosophie Pacifique " observée dans d'autres îles de la région, il s'agit pour eux de promouvoir un modèle revenant " aux sources de l'Accord de Nouméa ", qui exigerait une majorité des trois cinquièmes pour enclencher un processus d'autodétermination.

Mais au-delà de ces bilatérales, que vaudra réellement le rendez-vous de vendredi alors que les indépendantistes manqueront à l'appel ? " Il ne faut pas brusquer les choses ou imaginer que nous allons tout régler alors que le fil du dialogue était rompu, prévient Philippe Dunoyer. Jean-François Carenco a réussi à réamorcer des discussions lors de son séjour, ce qui est déjà un progrès indéniable. " De toute façon, renchérit Philippe Gomès, " rien ne se fera sans un consensus local. Il faut donc que nous trouvions ensemble, en Calédonie, les voies d'un accord. " Alors, un coup pour rien que cette Convention des Partenaires ? Pour les membres de Calédonie Ensemble, la tenue de cet événement souligne au contraire " la volonté gouvernementale de travailler à la recherche d'une solution ". De son côté, le parti appelle d'ailleurs toujours à la tenue d'un séminaire entre les forces non-indépendantistes afin de dégager " un corpus commun ". Pour l'heure, les autres formations n'ont pas répondu à l'initiative.