Un kilo de cocaïne saisi par les douanes 

Mercredi, deux hommes âgés de 48 et 45 ans, résidant à Nouméa ont été interpellés par les services des douanes dans le cadre d'une procédure de livraison surveillée d'un colis postal expédié de Métropole, contenant une quantité d'un kilogramme de cocaïne, indique le procureur de la République dans un communiqué. Le produit soigneusement dissimulé dans une enceinte portable, avait fait l'objet d'une détection lors d'une opération de contrôle opérée par les douanes, dotés de matériels techniques adaptés .

"Il ressort des investigations diligentées par le service territorial de police judiciaire de la police nationale , suite à la procédure douanière, que l'homme, âgé de 48 ans, qui s'était présenté à l'agence postale pour le retrait du colis agissait pour le compte et sur les instructions du second mis en cause, identifié comme étant l'organisateur du trafic local, poursuit le patron du parquet. Les auditions tant lors de la retenue douanière qu'au cours de la garde à vue permettaient d'établir que l'organisateur du trafic s'était rendu à trois reprises en métropole , depuis mars 2022 jusqu'en février 2023, pour acheter la drogue et préparer l'expédition des colis , en utilisant le même mode opératoire, à savoir le placement de la cocaïne dans des accessoires de Playstation."

L'évaluation des quantités importées en mars et en août 2022 n'a pu être établie à ce stade de l'enquête. L'intermédiaire chargé de la récupération des colis recevait une somme variant entre 300 000 et 4 000 000 CFP par livraison.

Lors de la visite des douanes au domicile de l'organisateur, il était saisi une somme de 300 € , une somme de 190 000 CFP ainsi qu'un gramme de MDMA ( ecstasy) , également importé lors du précédent acheminement postal.

L'organisateur du trafic a reconnu les faits

Lors de ses auditions, l'organisateur du trafic reconnaissait les faits de trafic, et des cessions réalisées en 2022 à Nouméa, en indiquant qu'il avait repris sa consommation de cocaïne , en dépit de son placement sous contrôle judiciaire dans une procédure similaire ayant donné lieu à une instruction .

Les deux personnes déférées au parquet ont été mises en examen des chefs d'infractions suivants :

Le mis en cause ayant un rôle d'intermédiaire a été mis en examen pour importation et détention non autorisée de produits stupéfiants, contrebande ou de marchandises prohibées. Il a été placé sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur, décision conforme aux réquisitions du parquet

L'organisateur du trafic a été mis en examen pour importation, détention , acquisition, transport, offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, et contrebande ou de marchandises prohibées ( délit douanier)-

Il a été placé en détention provisoire sur décision du juge des libertés et de la détention, conforme à la demande du juge d'instruction comme aux réquisitions du parquet.

Les personnes mises en examen encourent notamment la peine de 10 ans d'emprisonnement , outre de fortes amendes pénales et douanières . Les investigations sur ce réseau se poursuivent sous l'autorité du magistrat instructeur.

75 millions de francs pacifique de revenus potentiels

"Selon nos estimations, indique le procureur, le kilogramme de cocaïne qui aurait été acheté pour une somme de 6 millions de francs pacifiques en métropole, pouvait dégager des revenus illicites atteignant 75 millions de francs pacifiques, notamment à l'issue des ajouts de produits de coupe ( paracétamol, caféine, phénacétine, etc..) qui ont également des effets psychoactifs."