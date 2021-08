Un vol Aircal en provenance de l’île des Pins forcé d’atterrir à La Tontouta

Un ULM (planeur ultraléger motorisé) s’est retourné en bout de piste de l’aérodrome de Magenta, ce mercredi matin, aux alentours de 9h45. Conséquence de cet atterrissage loupé, qui n’a pas fait de victime, la piste est restée fermée pendant plus d’une heure.

Ce qui a empêché le vol TY402, en provenance de l’île des Pins, d’atterrir à bon port. Parti de Kunié à 9h40, quelques minutes seulement avant l’accident, l’ATR 72 a finalement volé sans encombre vers l’aéroport de La Tontouta. Les passagers ont pu y prendre des bus pour rallier l’aérodrome de Magenta.

Le vol de 9h30 pour Lifou avait pu, lui, décoller à temps. Les autres vols de la journée seront impactés, mais le rapide nettoyage de la piste de Magenta, libérée "un peu plus tôt qu’espéré" selon Air Calédonie, permet à la compagnie de limiter les retards. "Dans le pire des cas, il y aura entre 30 minutes et une heure de retard, mais il n’est même pas certain que cela impacte les vols de l’après-midi", glisse-t-on du côté d’Aircal.

Dans la journée, des avions doivent encore décoller de Magenta pour Lifou (13 heures et 17h50), Maré (15h10), Ouvéa (17h30) et Koné (14h50).